В ночь на субботу, 5 ноября, в российской Костроме произошел смертельный пожар в ночном клубе.

Во время пожара в здании ночного клуба «Полигон» обрушилась крыша и люди не успели выбраться из огня. По меньшей мере 13 человек погибли, также есть пострадавшие, госпитализированные с отравлением угарным газом.

Как сообщают СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и сбежал. В кафе начался пожар. Сбежавшего ищут.

«В 02.37 поступило сообщение о возгорании в кафе „Полигон“ на улице Никитской в городе Кострома. В данный момент площадь возгорания составляет 3500 квадратных метров. Из здания эвакуировано 250 человек», — говорится в сообщении МЧС россии.

Позже возгорание удалось локализировать. В тушении пожара были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что в российской Перми на заводе, производящем заряды реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и комплексов ПВО, произошел пожар со взрывом.

Тогда было подтверждено, что погибли по меньшей мере два человека и один работник получил ранения, еще четверо россиян оказались под завалами.

Напомним, оккупанты в соцсетях обсуждают свои огромные потери и новую проблему.

Также сообщалось, что оккупанты ежедневно атакуют до 80 раз.

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