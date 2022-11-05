Десятки мобиков вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. В сети уже появилось несколько видео бунта.

Мобилизованные недовольны из-за отсутствия дров, воды и еды, а также жалуются, что им выдали ржавые автоматы 70-х годов. На видео слышно, как один из протестующих требует поставить стиральные машины – и тогда они "каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием".

На переговоры к участникам протеста вышел полковник. Ему пригрозили физической расправой, если проблемы не будут решены. Офицер ушел под свист и скандирование оскорблений.

Это уже далеко не первый раз, когда мобилизованные на войну против Украины жалуются на проблемы с обеспечением. За последний месяц в сети появились десятки подобных видео.

Накануне, 4 ноября, российский диктатор владимир путин заявил, что мобилизованы 318 тысяч россиян, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, а остальные пока проходят подготовку. При этом ранее министр обороны рф сергей шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.