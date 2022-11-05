Глава МИД Украины рассказал, что сейчас ведутся переговоры и Украина может получить новые системы ПВО и ПРО до конца года.

Украина ведет переговоры с партнерами о получении дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны для отражения ракетных атак российских оккупантов. Договоренности в процессе реализации – новые установки ВСУ могут получить до конца 2022 года. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

Наша страна активно работает над тем, чтобы получить от западных партнеров современные средства ПВО и ПРО.

"Когда они договоренности будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", – подчеркнул глава МИД.

Он не уточнил, о каких именно системах идет речь и от каких стран, поскольку переговоры еще идут.

"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", – отметил Кулеба.

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