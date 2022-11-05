В Средиземное море вошла атомная подлодка армии США под названием Rhode Island.

Итальянское издание La Repubblica рассказало, что судно может противопоставить потенциальному противнику.

Журналисты называют Rhode Island "всадником ядерного апокалипсиса", ведь на судне должно быть от 150 до 200 атомных боеголовок. Подлодка оснащена 24 межконтинентальными ракетами Trident II, которые несут до 14 ядерных боеголовок и могут на огромной скорости поразить цель на расстоянии до 18 тысяч километров. Это мощный способ сдерживания и весомый повод, чтобы Россия отказалась от применения ядерного оружия.

В Средиземном море может также находиться атомная подлодка USS Florida, которую последний раз видели в Гибралтарском проливе около месяца назад. Он несет 154 крылатых ракеты с обычными боеголовками, которые могут запускаться очередями по семь штук и двигаться к цели под водой.

Многие эксперты считают, что летом США показали "Флориду" у острова Крит, чтобы убедить Россию не использовать тактическое оружие в Украине — огневой мощи подлодки хватит, чтобы нанести разрушительный удар без применения ядерных технологий.

Напомним, в Минобороны объяснили "затишье" ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам может понадобиться новая мобилизация.

Также сообщалось, какую тактику может избрать враг в ближайшее время.