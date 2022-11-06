Украинские защитники в Херсонской и Запорожской областях нанесли сокрушительные удары по вражеским позициям.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 ноября.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. Так, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.

В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил российской федерации, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.

Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

Добавим, что за последнее время потери в рядах оккупантов резко возросли, и этому есть причины.

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