Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 ноября.
По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. Так, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.
В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил российской федерации, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Глущенко из "Дизель шоу" в новом образе удивила кардинальными изменениями во внешности: "Ну а теперь..."
Тысячи солдат НАТО и военная техника прибыли к границам россии и беларуси: появились подробности
Новый мощный удар по флотилии рф, Генштаб сообщил хорошие новости с Херсонщины: "Был уничтожен..."
Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи: "Несмотря на все трагедии..."
Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.
Добавим, что за последнее время потери в рядах оккупантов резко возросли, и этому есть причины.
Также стало известно, что в Кремле начали готовиться ко второй волне мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что Медведев опозорился новой порцией ахинеи.