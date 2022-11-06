В Украине с 14 декабря в соответствии с решением Кабмина вступят в силу несколько важных изменений.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, Кабинет министров Украины принял изменения в два постановления, регулирующие получение водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Согласно изменениям в ближайшей перспективе больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств.

То есть с 14 декабря 2022 года у украинцев будет выбор между получением услуг:

🔹 исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов, дающих право управлять транспортными средствами;

🔹с оформлением традиционных пластиковых бланков удостоверение водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, например, в сервисном центре МВД.

Электронные варианты документов, т.е. Е-удостоверение водителя и Е-свидетельство о регистрации транспортных средств не просто станут равнозначным физическим документам, а могут полностью их заменять.

Диджитализация услуг предполагает, что самостоятельно в несколько кликов можно будет оформлять обмен водительского удостоверения, проводить регистрационные действия с транспортными средствами в тех случаях, где осмотр специалистов экспертной службы МВД не является обязательным. Граждане смогут сэкономить, не платя за бланковую продукцию.

Напомним, также сообщалось о новых правилах, которые ввел НБУ.

Кроме того, сообщалось, что украинцев привлекут в Армию восстановления - сколько будут платить и что нужно делать.

Также сообщалось, что украинцы в разгар войны отказываются от наличных расчетов.