Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, Кабинет министров Украины принял изменения в два постановления, регулирующие получение водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Согласно изменениям в ближайшей перспективе больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств.
То есть с 14 декабря 2022 года у украинцев будет выбор между получением услуг:
🔹 исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов, дающих право управлять транспортными средствами;
🔹с оформлением традиционных пластиковых бланков удостоверение водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, например, в сервисном центре МВД.
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Электронные варианты документов, т.е. Е-удостоверение водителя и Е-свидетельство о регистрации транспортных средств не просто станут равнозначным физическим документам, а могут полностью их заменять.
Диджитализация услуг предполагает, что самостоятельно в несколько кликов можно будет оформлять обмен водительского удостоверения, проводить регистрационные действия с транспортными средствами в тех случаях, где осмотр специалистов экспертной службы МВД не является обязательным. Граждане смогут сэкономить, не платя за бланковую продукцию.
Напомним, также сообщалось о новых правилах, которые ввел НБУ.
Кроме того, сообщалось, что украинцев привлекут в Армию восстановления - сколько будут платить и что нужно делать.
Также сообщалось, что украинцы в разгар войны отказываются от наличных расчетов.