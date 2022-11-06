Американский актер и певец, младший брат солиста Backstreet Boys Аарон Картер внезапно скончался в субботу, 5 ноября. Артист был найден мертвым в ванной в своем доме в Калифорнии. Ему было всего 34 года.

Аарон Картер имел довольно скандальную репутацию и сложные отношения со своим братом и сестрами. В 2017 году он попал в реабилитационный центр, когда был арестован за хранение "запрещенки".

В последние годы он боролся с зависимостью и постоянно лежал в рехабах, а также пытался восстановить опеку над своим сыном Принцем от модели Мелани Мартин, который родился в ноябре 2021 года.

Аарон обрел популярность еще с детства, выступая на разогреве у группы своего старшего брата. Далее он продолжил карьеру как рэпер и актер.

Картер, как и многие молодые музыкальные звезды его эпохи, также снимался в кино, появившись в нескольких ситкомах Disney Channel. Кроме того, он снимался в "Толстяке Альберте" и "Зачарованной Элле".

Аарон появлялся со своими братом и сестрами в реалити-шоу "Дом Картеров" в 2006 году, а в 2009 принимал участие в шоу "Танцы со звездами".

Это уже вторая большая потеря для звезды культового бойз-бенда Backstreet Boys Ника Картера: в 2012 году скончалась его младшая сестра.

Напомним, знаменитая актриса ушла из жизни за день до юбилея.

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