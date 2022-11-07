Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укрэнерго, также будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях.
Их, как отмечают в Укрэнерго, будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики.
В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.
«Хотим предупредить украинцев еще раз – с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал – это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов», - говорится в сообщении Укрэнерго.
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Напомним, энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября.
Также сообщалось, что в столице в случае чрезвычайных ситуаций зимой будет развернуто около 1000 пунктов обогрева для жителей города.
Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры власти украинской столицы рассматривают различные сценарии развития событий.
Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай и готовятся более тысячи пунктов обогрева.
В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь.
Напомним, что в оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар.
Также сообщалось о страшных кадрах, снятых в оккупированном Луганске.
Кроме того, Politeka,net писала, что журналисты раскрыли имена тех, кто убедил Путина начать войну.