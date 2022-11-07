Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу после террористических атак России, поэтому в некоторых регионах будут введены отключения.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укрэнерго, также будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях.

Их, как отмечают в Укрэнерго, будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики.

В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

«Хотим предупредить украинцев еще раз – с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал – это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов», - говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября.

Также сообщалось, что в столице в случае чрезвычайных ситуаций зимой будет развернуто около 1000 пунктов обогрева для жителей города.

Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры власти украинской столицы рассматривают различные сценарии развития событий.

Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай и готовятся более тысячи пунктов обогрева.

В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь.

Напомним, что в оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар.

Также сообщалось о страшных кадрах, снятых в оккупированном Луганске.

Кроме того, Politeka,net писала, что журналисты раскрыли имена тех, кто убедил Путина начать войну.