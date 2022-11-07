Несмотря на поражения на полях сражений, Россия по-прежнему обладает разрушительным военным потенциалом, конца бойне, которая идет уже девятый месяц, пока не видно.

Хотя крупнейшая война в Европе с 1945 года, похоже, вступила в фазу истощения, есть несколько вариантов развития конфликта, пишет издание Insider.

Один из сценариев – прекращение огня. Если боевые действия зайдут в тупик, Россия и Украина могут договориться о временном перемирии. Такой сценарий прошел между первой и второй чеченскими войнами. В частности, директор Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает, что при таком сценарии Путин будет надеяться на потерю интереса Украины со стороны союзников во время перемирия. Однако, подчеркивает эксперт, это не будет концом.

Вполне возможно, отмечает эксперт, война может закончиться мирным соглашением, хотя урегулирование затруднено из-за разных целей России и Украины.

«Думаю, что Владимир Путин сейчас слишком глубоко увяз. Он вложил слишком много политического и военного капитала прямо сейчас, чтобы вырваться из войны без особых успехов», — сказал Джонс.

Этот вариант развития событий возможен, если Путин получит нечто, что сможет считать победой, например, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Однако для любого украинского лидера было бы почти «политическим самоубийством» отдать какую-либо украинскую территорию.

Сценарий, при котором побеждает россия, считают маловероятным. Для Путина победа может выглядеть, скорее всего, как мирное соглашение, которое отдаст ему больше территорий, чем до 24 февраля.

Отступление русских, победа украинцев – еще один сценарий, который озвучил Сет Джонс. По его словам, пока Путин находится у руля страны, маловероятно, что российские войска полностью отступят.

Даже несмотря на то, что в россии растет недовольство из-за растущих потерь на войне, частичной мобилизации и экономики, пострадавшей от санкций, Путин, похоже, не собирается отступать.

В сценарии длительной войны указывается, что не все войны заканчиваются чистой победой одной стороны. Некоторые конфликты могут продолжаться годами без прекращения огня, говорит Джонс. Есть признаки того, что фронт будет заморожен зимой, а активные боевые действия возобновятся весной. Однако сколько война будет продолжаться после этого – неизвестно.

На нынешнем этапе конфликт, похоже, превратился в войну на истощение. Целью России на нынешнем этапе войны, вероятно, является не захват большей территории, а ослабление ресурсов, экономики и армии Украины.

Ядерная война и/или вмешательство НАТО – еще один сценарий развития событий. Путин, напомним, неоднократно угрожал ядерным оружием с тех пор, как начал вторжение в Украину.

Однако для Путина этот шаг будет нести больше рисков, чем достижений. До сих пор неизвестно, что могло бы убедить НАТО вступить в конфликт, ведь это может повлечь за собой мировую войну.

Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.

Также сообщалось о мощном пожаре в оккупированном Донецке.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ разгромили скопление техники и живой силі оккупантов.