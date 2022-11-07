США вряд ли сократят поддержку Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Об этом заявила депутат Европарламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, предает Politico.

"Я уверена, что [в случае победы республиканцев на промежуточных выборах] парламентарии США не только не сократят, но и увеличат помощь Украине, сделав её ещё более эффективной.

Помощь Украине в победе над террористическим государством, коим является Россия, - это фундаментальный интерес и обязанность как США, так и всего демократического мира", - считает Юкнявичене.

Депутат ЕП от Эстонии Рихо Террас также выразил надежду, что американская помощь Киеву не сократится, так как «Европа делает недостаточно».

Напомним, озвучены шесть сценариев окончания войны в Украине.

Также сообщалось о мощном пожаре в оккупированном Донецке.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ разгромили скопление техники и живой силі оккупантов.