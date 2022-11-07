Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала слова Папы Римского о гуманизме россиян. Дипломат предположила, что Папа Римский, вероятно, невнимательно читал Достоевского, иначе Его Святейшество не удивлялся бы той жестокости россиян, которая им естественно присуща. Об этом сообщает Униан.

"А несколько других произведений российских писателей/поэтов, вместе с Пушкиным, Куприным, Булгаковым, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло в московии ни при Иване Грозном в 1547, ни в 1708, когда был брутально вырезан Батурин, ни в каждом событии после этого", - сказала она.

Напомним, ранее, во время возвращения из Бахрейна он заявил, что имеет большое уважение к русскому народу и гуманизму. "Меня поражает – и поэтому я употребляю слово "многострадальная" – та жестокость, которая присуща русскому народу, возможно... ибо русский народ – это великий народ; это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение, наемников... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму. Я имею большую привязанность к русскому народу, как также большую привязанность к украинскому народу", - сказал он.

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