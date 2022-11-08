Российская провоенная фракция силовиков усиливает свое влияние, частично для продвижения личных интересов в России и оккупированной Украине, а не исключительно для победы в войне.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете аналитиков Американского Института изучения войны.

Так, финансист ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что «Вагнер» открывает в Курской и Белгородской областях центры подготовки и управления народным ополчением, которые будут действовать вне ВС РФ.

«Выступления Пригожина в СМИ в День Соборности также зафиксировали ту же идею сотрудничества между российским правительством и бизнесом, что, вероятно, указывает на то, что он пытается расширить свою властную базу, ориентированную на Вагнер в России, одновременно подрывая объединенные российские операции в Украине», - говорится в отчете.

Пригожин также приступил к строительству самостоятельного укрепления в Белгородской области и постоянно дискредитирует губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Кроме Пригожина получить бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину также пытается лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Так, Кадыров, как и Пригожин, рекламирует вовлечение в его войска и подрывает официальные вооруженные силы России.

«И Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине. Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях относительно Кремля, которые, несмотря на его неоднократные возражения, показывают, что он создал в обществе представление о том, что он может занять позицию власти», - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что Пригожин также сохраняет доступ к ключевым чиновникам Кремля, а Центр Украинского Сопротивления даже сообщал, что он неофициально встречался с главой администрации Путина Антоном Вайно.

Напомним, в Астрахани, куда отправляют иранские дроны, произошел мощный пожар.

Также сообщалось, что Россия может ужесточить атаки после получения иранских ракет.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украина и Россия могут возобновить переговоры.