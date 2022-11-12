Государство за все годы независимости мало чего сделало, чтобы поддерживать украинскую культуру.
Об этом заявил боец «Легиона Свободы» из батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко.
"Людей, которые больше 8 лет жили под оккупацией и любителей россии, надо потом будет адаптировать к украинскому обществу. Я не знаю, как они это будут делать, но это их задача – не наша.
Мне очень стыдно за бывших сограждан, поверивших в эту пропаганду. Но с другой стороны мне стыдно и за государство, которое позволило все эти годы промывать им мозг.
Начиная с православных батюшек. Мы знаем, что Святогрирская Лавра до сих пор принадлежит церкви оккупанта, которая поддерживала и приютила всяких горьких и других сепаратистов. Обидно, что она существует на территории Украины. Так же Почаевская Лавра, Киево-Печерская Лавры – это церкви кафиров, которые должны быть так же освобождены от нечисти. От российских попов, сидящих на зарплате ФСБ.
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С другой стороны, очень обидно за государство, за тех руководителей, которые все эти годы не смогли наладить нормальный украинский контент по радио, телевидению. Украинские книги, украинскую культуру, язык. И я уверен, если бы эти шаги государством были сделаны вовремя – то этого всего не было.
И войны вообще не было. Россияне бы не поперли на территорию, полностью украиноязычную и украинокультурную", - говорит Ярослав Лысенко.
Напомним, в Астрахани, куда отправляют иранские дроны, произошел мощный пожар.
Также сообщалось, что Россия может ужесточить атаки после получения иранских ракет.
Кроме того, Politeka.net писала, что Украина и Россия могут возобновить переговоры.