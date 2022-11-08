Боец «Легиона Свободы» из батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко рассказал, как предатели мешают защищать землю в Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщает Радио "НВ".

"Предатели везде бывают. Мы очень осторожны и чувствуем, что в Лисичанске скорее всего наши позиции сдавали и в Северодонецке. Люди, которые шатаются у позиций, подрезают кусты, смотрят, потом куда-то звонят. Ездят туда-сюда на пустых велосипедах, всматриваясь в наши секретные позиции, конечно, все понимаем, что они передают информацию.

Мы осторожны в Бахмуте, Константиновке, Дружковке. Почему? Потому что здесь много переселенцев из центральных регионов россии. Они не то, что не хотят лелеять украинскую культуру – они искренне ненавидят все украинское. Для них это чужеродное, отвратительное. Не потому, что им тяжело, а потому, что они брезгуют назвать себя украинцами.

Поэтому, конечно, они здесь везде есть. Вы чувствуем это. Мы осторожны везде в Донецкой области. Конечно, есть и те, кто общается с нами на украинском. Мы знаем, что нужно быть осторожным, чтобы спасти жизнь лучшим людям Украины - воинам, которые покинули свои дома и воюют здесь", - говорит Ярослав Лысенко.

Напомним, в Донецке вспыхнул мощный пожар, который тушили всю ночь.

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