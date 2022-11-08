История 4-летней Алисы из "Азовстали", которую во время фильтрации разлучили с мамой, военной медикиней, в мае всколыхнула всю Украину.

BBC News Украина поговорила с Викторией Обидиной, которую разлучили с дочерью Алмсой почти на полгода.

Когда Красный Крест организовал коридор для вывоза граждан из "Азовстали", Виктория с Алисой по приказу своего командира попыталась уехать.

"Я прекрасно понимала риски. Но другого выбора у меня не было. Мы понимали, что нас ждет плен. А брать с собой в плен ребенка - гораздо опаснее. Поэтому стоило попробовать", - говорит военная.

Сразу на фильтрационном пункте в Безымянном Виктории сказали, что она не проходит проверку, потому что военная.

"Сказали, что меня отправят в плен, а ребенка – в детдом", – вспоминает она.

После фильтрации в Безымянном колонна должна была отправиться дальше через два дня. Виктории разрешили побыть в это время с Алисой. В палаточном городке военная познакомилась с девушкой.

"Она предложила свою помощь, сказала, что вывезет Алису в Запорожье. Я согласилась и написала на нее доверенность", – вспоминает Виктория.

7 мая гуманитарная колонна из "Азовстали" двинулась. Так Алиса уехала в Запорожье, а Виктория – в Мангуский райотдел полиции.

"Там из меня пытались выбить показания. То же делали и в донецком УБОПе. Меня заставили записать интервью, в котором я обращалась к Ирине Верещук с просьбой вернуть мне ребенка", - рассказывает военная.

На самом деле, признается она, прекрасно понимала, что через ребенка на него еще больше давили бы: "Я бы не допустила того, чтобы ребенку делали больно и рассказала бы все, что знала".

После интервью Виктории дали позвонить по телефону маме. Так она узнала, что Алиса доехала в Запорожье.

Что было с ее ребенком дальше, встретилась ли она с бабушкой, как пережила разлуку с мамой – Виктория не знала пол года.

С 7 мая по 17 октября она ничего не слышала о своей дочери. Виктория просила хотя бы об одном звонке.

3 октября Алисе исполнилось пять лет. Виктории разрешили позвонить дочери. Она только успела поздравить ее и сказать, что находится в Оленовке.

"Время шло на секунды, поэтому я сказала: "Доченька, с днем ​​рождения! Я очень скучаю по тебе. Скоро мы встретимся. Я тебя очень люблю", - вспоминает военная.

Виктория Обидина была освобождена из плена 17 октября.

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