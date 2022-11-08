ГП "Антонов" строит второй самолет Ан-225 "Мрія" после того, как он был разрушен в феврале российскими оккупантами.

С одной стороны, украинцы рады такой возможности, а с другой сомневаются, нужно ли это делать во время войны.

"Вчера появилась информация о том, что украинский самолет "Мрія" (самый большой в мире) будет отстроен и это будет стоить $500 млн долларов. Отмечаю, в условиях войны! Этот самолет не имеет принципиального значения ни военного, ни транспортного. А это имеет быть символом восстановления экономики Украины, экономической отрасли.

Но если мы сейчас из государственного бюджета тратим подобные средства – это экономическое безумие. Парламент должен сказать слово по этому вопросу", - прокомментировал это сообщение политолог Алексей Кошель.

Как считают в экономическом сообществе "Останній Капіталіст" , во время войны тратить на восстановление гиганта постоветской эпохи – самолет "Мрія" – тотальный абсурд.

"За решетку ответственных в руководстве, которые не воспользовались предоставленным шансом увести самолеты в ЕС – да. Восстанавливать за безумные средства – нет.

Символизма и так достаточно. Мы отбились от тотальной оккупации. В этом слава и героизм нации. А не в гигантомании.

Обязательства в помиллиарда на государственную компанию которую дотациями регулярно спасают. Которая до сих пор не нашла ни партнеров, ни мировых ниш. Ей вместо этого предлагают достроить "Мрію".

Суперплан. Людям нравится. И никто не говорит когда и окупятся ли эти деньги. Фетиш превыше всего".

Также сообщалось, почему опасно публиковать фото и личные данные людей, которые могли оказаться в плену, в соцсетях.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам скоро может понадобиться новая мобилизация из-за больших потерь среди "мобиков".

Напомним также, что в Астрахани, куда отправляют иранские дроны, вспыхнул мощный пожар.