Петербургский военкомат прислал повестку моряку из затонувшего в апреле российского ракетного крейсера «Москва».



Об этом пишет российское издание «Фонтанка », поговорившее с друзьями и родственниками пропавшего моряка.

В конце октября, в день рождения моряка Михаила Т. (имя изменено) его семье пришла повестка из военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Военным просил Михаила явиться для уточнения документов военного учета по мобилизации. А за неявку предупредил об ответственности.

Однако ни друзья, ни родственники моряка уже полгода ничего о нем не знают.

Известно, что Михаил был корабельным поваром на крейсере "Москва". На срочную службу он поехал меньше года назад. Друзья отказывали его, а мать, напротив, поддержала, мол, «настоящий мужчина должен отслужить в армии».

8 апреля крейсер «Москва» вышел из порта Севастополя и с тех пор Михаил на связь не выходил. Друзья моряка пытались узнать его судьбу и связались с выжившими после тех событий. По их словам, за время до взрыва Михаил пошел на склад за едой, а после его никто не видел.

Сначала Россия официально признала гибель только одного моряка. Еще 27 человек назвали пропавшими без вести, а 396 – «эвакуированными». С июня по сентябрь «суд» в оккупированном Крыму по требованию родственников и командира воинской части признал еще 17 моряков умершими. Михаила в их числе не было.

Мать моряка, которая с его страниц в соцсетях заявляла, что не верит в гибель сына, подтвердила, что получила повестку на сына. Но дальше говорить отказалась.

"За лето она побывала в Крыму и Сибири - там ее веру усилили буддийские монахи, которые после обряда сообщили, что сын жив", - пишет "Фонтанка".

Также сообщалось, почему опасно публиковать фото и личные данные людей, которые могли оказаться в плену, в соцсетях.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам скоро может понадобиться новая мобилизация из-за больших потерь среди "мобиков".

Напомним также, что в Астрахани, куда отправляют иранские дроны, вспыхнул мощный пожар.