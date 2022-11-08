Решение о переходе религиозной общины из УПЦ МП в ПЦУ большинство жителей села Черныж на Маневичине (Волынская область) приняли еще в мае. Однако священник отец Ростислав такого решения своих бывших прихожан не поддержал.

Об этом говорится в сюжете 12 канала.

Напротив, заручившись поддержкой нескольких десятков верующих, когда и, несмотря на горячую фазу войны с Россией, остались верные церкви с русскими корнями, устроил жесткую борьбу за храм. Священника ПЦУ и прихожан с мая и до последнего момента в местный храм не пускали. Даже матери погибших воинов не смогли провести панихиду по своим сыновьям.

Сегодня же ПЦУ завершила процедуру перерегистрации религиозной общины в Черниже, и новый священник со своей паствой попытался наконец провести первый молебен в церкви. В результате все завершилось столкновением между односельчанами.

В ход пошли кулаки и палки. В ситуацию вынуждена была вмешаться полиция. Силовики применили слезоточивый газ, чтобы развести стороны конфликта. Отец Ростислав заявил, что хочет обжаловать решение о перерегистрации общины в суде. Хотя закон на стороне верующих ПЦУ, однако полиция опечатала храм до принятия судебного решения.

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