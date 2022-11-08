Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось.

Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе в эфире телеканала Georgian Times.

"Деменция – это не один, а один из перечня диагнозов, которые имеет Михаил Саакашвили. Сегодня у него обнаружили туберкулез. Ответ о его туберкулезе я получил час назад от немецких врачей. Он еще даже не знает этого, я сейчас впервые говорю это публично", – сказал адвокат.

Перед этим Хачапуридзе сообщил грузинским СМИ, что кроме деменции и туберкулеза у Саакашвили проверяются еще 34 диагноза.

На это уже отреагировали власти Грузии. Как передает Mtavari Arhi, министр юстиции страны Рати Брегадзе заявил, что государство создало все условия, чтобы здоровье бывшего президента было защищено, и он уже находится в специальной клинике. Брагедзе также заявил, что "домыслы о состоянии здоровья" Саакашвили "неэтичны".

Сейчас политик находится в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

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