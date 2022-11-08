Мэр Киева Виталий Кличко уже раскрыл тайну, которой в этом году будет главная елка страны. Однако украинцы замысел не оценили и уже создали петицию об отмене установки рождественского дерева.
Все потому, что, по их мнению, устанавливать елку в период войны, неуместно. Об этом говорится в тексте соответствующей петиции.
Автор петиции Наталья Попович отмечает, что средства на приобретение елки, ее монтаж и обслуживание лучше потратить на помощь ВСУ или внутренним переселенцам.
"Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, можем обойтись в этом году без установки главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец, – это День Победы", – подчеркнула она.
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По состоянию на 19:30, 8 ноября, петиция насобирала уже чуть больше 4000 голосов. Для рассмотрения ее в Киевском городском совете нужно всего 6000 голосов.
Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.
Также сообщалось о мощном пожаре в оккупированном Донецке.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ разгромили скопление техники и живой силі оккупантов.