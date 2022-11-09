Кирилл Буданов и офицеры ГУР МОУ встретились с Митрополитом Киевским и всей Украины Эпифанием и получили высокие знаки отличия Православной Церкви Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в украинской разведке.

«Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли», - подчеркнул начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Буданов.

Добавим, что раньше Буданов предупредил, что Кремль использует зиму как оружие.

"Русские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями раньше. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на все жестокости, причиненные им оккупантами", - отметил руководитель военной разведки Украины.

Также начальник ГУР МО Украины отметил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в ноябре и это станет сейсмическим ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

Также Буданов рассказал о возможности широкомасштабного вторжения россиян с территории Беларуси для перекрытия путей поставок помощи, поступающей Украине от партнеров.

"Отрезать линии поставки с запада является стратегической целью врага. И, можно сказать, это заветная мечта России. Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там лишь около 4300 военнослужащих. И они очень ограниченные. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство – около 80% группировки – это мобилизованный персонал. Так что могу сказать, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет", - говорил Буданов.

Он также предупредил, что ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон.

«Эта боеспособная группировка после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть из них может переместиться в Беларусь и создавать там угрозу», – отмечал руководитель военной разведки Украины.

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