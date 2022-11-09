Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, жители Яремче увидели, что в реку Прут упал ребенок и бросились на помощь.
Пытаясь спасти девочку, двое мужчин и сами оказались в ловушке.
«На место оперативно прибыли спасательницы 9-й Государственной пожарно-спасательной части и местного поисково-спасательного отделения. На камне посреди реки, недалеко от водопада находились двое мужчин с маленькой девочкой», - рассказали спасатели о ходе событий.
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По их словам, быстрое течение могло снести людей в водопад, поэтому действовать нужно было мгновенно.
Страхуя друг друга, спасатели прошли между камнями воду, глубиной 1 метр, и добрались до людей. Ребёнка они перенесли на руках и передали медикам.
«Взрослым мужчинам было опасно переходить воду своими силами. Камни были мокрыми, а вода - холодная, существовала угроза попадания в водопад. С помощью спасательной веревки мужчин доставили на берег», - сообщили в ГСЧС.
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