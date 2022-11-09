Об этом «Настоящему времени» рассказал украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, который сейчас воюет на херсонском направлении.

По его словам, «чмобики», то есть частично мобилизованные, есть на бахмутском, запорожском и херсонском направлениях. Россия бросает их просто на убой, пытаясь взять позиции «мясом», количеством.

«На место одного выведенного из Херсона российского кадрового военного присылают трех "чмобиков". И они не забирают своих погибших с поля боя, видимо, потому что нет тела – не придется, возможно, выплачивать компенсации родственникам», - рассказал Сазонов.

По его словам, на его участке мобиков гибнет много – речь о сотне погибших каждый день. Оккупантов уничтожает украиниская артиллерия, ракетчики, авиация. При этом раненных враг просто бросает на поле боя.

«Такого отношения к личному составу я раньше просто не представлял себе. Мы забираем раненых – это железно. Ни одно наше подразделение не уйдет, бросив раненых. Тебя просто никто не поймет, с тобой никто потом никуда не пойдет», - рассказал Сазонов, добавив, что ВСУ забирают тела побратимов, чтобы и по-человечески похоронить и чтобы семья могла получить компенсацию.

Российские войска же действуют так, как советские командиры во Вторую мировуюй войну, из расчета, что «бабы еще нарожают». Сазонов говорит, что оккупантов поднимают с автоматами в атаку, и те начинают бежать к позициям ВСУ.

«14-20 атак в день. Естественно, их по пути встречают артиллерия, встречают минометы. Они проходят все этапы, добегая до наших окопов, где мы уже встречаем их со стрелковым [оружием]. И все. Если есть оставшиеся, они отходят», - описал Сазонов происходящее на поле боя.

Через час, говорит он, приходит пополнение и опять несется толпа.

«Не знаю, на что они рассчитывают. Что у нас кончатся патроны? Что мы сойдем с ума? Что мы не выдержим и рано или поздно кто-то добежит? Во всяком случае людей они не жалеют, а людей у них очень много», - говорит рядовой ВСУ.

В результате, отмечает Сазонов, ситуация сейчас такая, что «это не они продвигаются вперед, а мы – постепенно, понемножку, но каждый день. И чаще мы занимаем их позиции».

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, минувшие сутки враг вел наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

«Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов по 4 взводным опорным пунктам, 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позициям средств ПВО противника», - говорится в новой сводке.

Напомним, в разведке сообщили о наступлении решающего периода войны.

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