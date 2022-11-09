Враг укрепляется в Херсоне и хочет превратить этот город во второй Мариуполь.

Об этом рассказал украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

«Российские военные укрепляются в самом Херсоне, готовясь к уличным боям. Это не будет простая прогулка», - говорит Сазонов в интервью «Настоящему времени».

По его словам, оккупанты хотят повторения Мариуполя, чтобы его брали штурмом с большой кровью и разрушениями.

«А если мы этого делать не будем, подозреваю, россияне могут взорвать несколько многоэтажек с людьми, чтобы обвинить ВСУ и как-то оттенить свои преступления в Мариуполе», - предположил Сазонов.

Боец ВСУ также рассказал, что у врага под Херсоном было три линии обороны. Украинским защитникам удалось прорвать одну линию, но в силу причин пришлось остановиться. Враг укрепился на второй и построил бетонные блиндажи.

Причину, по которой пришлось остановиться после прорыва первой линии обороны Сезонов, по понятным причинам, не назвал.

Добавим, ранее бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить территории, захваченные рф после 23 февраля, уже до конца этого года. А к лету 2023-го освободят Крым.

Также он уверен, что в Херсоне и вокруг него бои будут продолжаться несколько недель, пока украинцы не уничтожат всех россиян, находящихся на правом берегу Днепра.

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