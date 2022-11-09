Об этом рассказал украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
«Российские военные укрепляются в самом Херсоне, готовясь к уличным боям. Это не будет простая прогулка», - говорит Сазонов в интервью «Настоящему времени».
По его словам, оккупанты хотят повторения Мариуполя, чтобы его брали штурмом с большой кровью и разрушениями.
«А если мы этого делать не будем, подозреваю, россияне могут взорвать несколько многоэтажек с людьми, чтобы обвинить ВСУ и как-то оттенить свои преступления в Мариуполе», - предположил Сазонов.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Украинцы выступили против установки главной елки страны: "Средства на приобретение, монтаж и обслуживание лучше потратить на помощь ВСУ"
"Только не говорите моему мужу!": россиянка-жена Казанина из "Квартал 95" обратилась к украинцам с советами
Пополнение в семье Комарова из "Мир наизнанку", появились первые фото с малышом: "Самая модная мать!"
Полякова огорошила поведением, украинцы в недоумении: "Оля, что с вами? Пусть Бог милует..."
Боец ВСУ также рассказал, что у врага под Херсоном было три линии обороны. Украинским защитникам удалось прорвать одну линию, но в силу причин пришлось остановиться. Враг укрепился на второй и построил бетонные блиндажи.
Причину, по которой пришлось остановиться после прорыва первой линии обороны Сезонов, по понятным причинам, не назвал.
Добавим, ранее бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить территории, захваченные рф после 23 февраля, уже до конца этого года. А к лету 2023-го освободят Крым.
Также он уверен, что в Херсоне и вокруг него бои будут продолжаться несколько недель, пока украинцы не уничтожат всех россиян, находящихся на правом берегу Днепра.
В разведке заявили о наступлении решающего перииода в войне.
Также Politeka.net писала, что Макрон заявил о неизбежности переговоров Украины и россии – на каких условиях.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ разгромили российских морпехов.