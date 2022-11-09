«Снигиревка Николаевской области уже достаточно продолжительное время была в положении, мягко говоря, оперативного окружения».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил военный эксперт Александр Коваленко, комментируя сообщения оккупантов о тяжелых боях в этом районе.

«Оккупанты паникуют, что ВСУ начали освобождение города и даже зашли в него, а по некоторым сообщениям, уже освободили и раздолбали колоны бегущих из города оккупантов», - отметил Коваленко, призвав верить только официальным сообщениям.

Эксперт подчеркнул, что если Генштаб ВСУ не сообщает такой информации, к ней необходимо относиться настороженно и добавил, что «Снигирёвка уже достаточно продолжительное время была в положении, мягко говоря, оперативного окружения».

«Сам же город является важным трамплином как в операции по освобождению Херсона, так и Берислав-Козацкой локации», - объяснил Коваленко.

По его словам, российские оккупанты, осознавая важность Снегиревки, упорно ее удерживали.

«Поддерживая её всем, чем только можно и в любом состоянии. Например, кидали одновременно как потрёпанные подразделения 20-й мсд 8-й ОВА, и свежайшие БТГр из состава 38-й мсбр 35-й ОВА», - рассказал Коваленко.

Однако ВСУ упорно, планомерно и терпеливо точили вражеский потенциал в «снигирёвской локации».

«Россияне там уже достаточно долгое время находятся в западне и несут регулярные потери. Так или иначе, а контрнаступление должно будет начаться на одном из этих направлений. Началось ли оно? Уж поверьте, не паблики и странички российских пропагандистов тому должны быть маркером, а именно Генштаб ВСУ. Всё остальное от Лукавого», - подчеркнул военный эксперт.

Добавим, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул на "жест доброй воли" россиян в Снигиревке.

Российские военкоры же разделились: некоторые сообщили, что из населенного пункта их уже выбили, а другие утверждали, что за населенный пункт идут бои.

Напомним, боец ВСУ рассказал, что сейчас происходит на поле боя и о большом количестве погибших мобиков.

Также сообщалось, что в разведке заявили о начале решающего периода войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что мобилизацию и военное положение готовятся продлить - до какой даты.