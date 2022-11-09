Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью Obozrevatel.

Климкин напомнил, что и канцлер Германии Олаф Шольц, и немецкая делегация разговаривали с президентом Си и с китайцами об угрозе использования ядерного оружия.

«Если угроза использования ядерного оружия станет реальной, то все страны вокруг Китая – Япония, Корея, Индонезия, возможно, Вьетнам и Тайвань, обладающие интеллектуальными, технологическими и финансовыми ресурсами для того, чтобы стать ядерными в течение нескольких лет, могут фундаментально изменить ситуацию вокруг Китая. И китайцам это однозначно не нужно. Поэтому они будут говорить с российским режимом», – пояснил Климкин.

По его словам, если начнется распространение ядерного оружия, откроется ящик Пандоры.

«Как мы видим, китайцы поначалу хотят согласовать свою позицию с ключевыми европейскими странами, одновременно они разговаривают с американцами. И потом будут разговаривать с американцами на более высоком уровне», – говорит Климкин.

Экс-министр считает, что саммит G-20 на Бали станет кульминацией и определит китайскую позицию. По словам Климкина, в какой-то степени китайцы будут играть в общую игру, а в какой-то с Западом в целом и США в частности.

Отвечая на вопрос, может ли Китай снизить экономическую помощь России, Климкин отметил, что у китайцев есть существенный дисконт на российскую нефть от мировой цены.

По сути, говорит экс-министр, россия их спонсирует, став фактически вассалом Китая.

«Декабрь будет критической точкой. Возможно, точкой невозврата для российского режима. Если удастся эффективно реализовать схему обрушения цены на российскую нефть», – уверен Климкин.

Бывший министр считает, что следующий год для России будет очень непростым в финансовом плане, поскольку еее бюджет зависит от цены на нефть и газ, от нефтяных и газовых поступлений.

«В точке невозврата здесь находится и Путин. Если Китай договорится с Западом и США о хотя бы частичной совместной стратегии, это будет означать принципиально иную ситуацию для президента РФ», - говорит Климкин.

Напомним, стало известно содержание разговора Олафа Шольца с Си с Цзиньпином, который называл Путина своим другом.

Также сообщалось, что президент Франции заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией – на чьих условиях.

Кроме того, Politeka.net писала о начале решающего этапа войны.