При смене власти в Иране будет изменена поддержка российской агрессии.
Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
"В истории с участием в войне Ирана против Украины интересы нашей страны и восставшего иранского народа совпадают. И мы и они хотели бы увидеть нынешних лидеров Ирана повешенными на кранах в Тегеране (как это обычно делали иранцы).
Это означает, что в результате революции все соглашения, заключенные нынешним правительством с россией, будут отменены. Более того, мы можем получить идеальные возможности для сотрудничества с Ираном - те же дроны и ракеты могут в таком случае по Москве в обратном направлении", - говорит Игорь Семиволос.
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Напомним, в Донецке вспыхнул мощный пожар, который тушили всю ночь.
Также сообщалось о страшных кадрах, снятых в оккупированном Луганске.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты бегут из Херсона.