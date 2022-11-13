При смене власти в Иране будет изменена поддержка российской агрессии.

Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"В истории с участием в войне Ирана против Украины интересы нашей страны и восставшего иранского народа совпадают. И мы и они хотели бы увидеть нынешних лидеров Ирана повешенными на кранах в Тегеране (как это обычно делали иранцы).

Это означает, что в результате революции все соглашения, заключенные нынешним правительством с россией, будут отменены. Более того, мы можем получить идеальные возможности для сотрудничества с Ираном - те же дроны и ракеты могут в таком случае по Москве в обратном направлении", - говорит Игорь Семиволос.

Напомним, в Донецке вспыхнул мощный пожар, который тушили всю ночь.

Также сообщалось о страшных кадрах, снятых в оккупированном Луганске.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты бегут из Херсона.