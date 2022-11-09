Так, в тылу оккупантов подорваны Дарьевский, Тягинский и Нововасильевский мосты. По словам местных, это сделали именно российские захватчики.

В Сети также появились фото разрушенных конструкций.

Также появилась информация, что практически по всему Херсону исчезли триколоры. Оккупанты сняли свои флаги со зданий на Аллее Славы, Морского колледжа, Дома профсоюзов и Морской Академии.

Комментируя происходящее, военный эксперт Александр Коваленко пояснил, что, подрывая мосты, оккупанты пытаются создать трудности наступающим силам ВСУ.

«Подрыв мостов на правобережке говорит о куда большем, чем можно себе представить, но и самого факта пока вполне достаточно для созерцания. Причём, обратите внимание, где именно и какие мосты подрывают. Это не для создания условий эффективной обороны, а для создания временных, но всё же трудностей контрнаступлению ВСУ. И главное, с учётом тактики ВСУ двигать фронт, а не вклиниваться, а так же расположением мостов, создание для украинских подразделений некой западни практически невозможно», - пояснил Коваленко.

Эксперт также призвал ждать официальных сообщений от Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее боец ВСУ предупредил, что оккупанты готовят Херсону судьбу Мариуполя.

Также сообщалось, что ВСУ ждут большие трудности.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты в Херсоне начали отлавливать местных, которые отказались эвакуироваться.