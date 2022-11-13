Иран мог получить от россиян образцы западного оружия, которые оккупанты подобрали на территории Украины, в обмен на "Шахеды".

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, какая от этого угроза.

"Иран действительно занимается Reverse-engineering (обратная разработка оружия). Например, "Шахед-136" фактически повторяет аэродинамическую схему израильского ударного дрона-камикадзе "Гарпия", который предназначен для уничтожения IRLS. Но от "Гарпий" там ничего нет, кроме аэродинам формы.

Есть еще один аспект, замеченный на "Шахедах", иранцы не понимают, как работают кумулятивные боеприпасы. Они разбирают, смотрят, потом собирают и порой кажется, что очень похоже – таков "карго культ".

Максимальный уровень Reverse-engineering – это понять как это работает. Даже один лишь тепловизор почти невозможно достать, потому что Иран под санкциями. То есть условный "Джавелин" они производить не смогут.

Должно было разобрать и понять, как оно работает. Важный вопрос налицо абсолютно всех критических компонентов, составляющих оружие", - говорит эксперт.

Напомним, в Донецке вспыхнул мощный пожар, который тушили всю ночь.

Также сообщалось о страшных кадрах, снятых в оккупированном Луганске.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты бегут из Херсона.