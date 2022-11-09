Об этом заявил известный азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде в интервью «Зеркалу недели».

Так, комментируя информацию относительно того, что россия может получить от Ирана помимо новой партии дронов-камикадзе еще и баллистические ракеты, Рустамзаде напомнил о ситуации в самом Иране.

«Всегда нужно готовиться к худшему сценарию. Это аксиома. Но есть и хорошие новости: в Иране глубокий внутренний кризис, все идет к вооруженному мятежу. В перспективе двух недель-месяца Ирану может быть не до поставок оружия», - отметил эксперт.

Однако, добавил эксперт, это вовсе не означает, что правительство и общественность Украины не должны готовиться к сложной ситуации с обеспечением тепловой и электрической генерацией, снабжению водой, газом.

Также Рустамзаде заверил, что россия не в состоянии воплотить в жизнь концепцию «стратегического паралича».

«У нее чудовищное перенапряжение сил. Эта технология подразумевает уничтожение не только критической инфраструктуры. Существует четыре кольца и самое последнее — это гражданское население, которое, как правило, не трогают. Но уничтожение трех колец приводит к тому, что люди просто деморализованы и готовы к сдаче», - пояснил Рустамзаде концепцию.

По словам Рустамзаде, у россии нет такого количества ресурсов, чтобы ударить сразу по всем. Они, говорит эксперт, накапливают 40–50 ракет, отстреливаются и потом снова ждут.

«Но 40 ракет недостаточно, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру даже Киева, не говоря уже обо всей Украине. А они будут к этому стремиться», - предупредил Рустамзаде.

Напомним, ранее стало известно, что в Иран прибыл секретарь совета нацбезопасности россии Патрушев. аналитики из ISW считают, что Иран обнародованием информации о приезде секретаря совета нацбезопасности рф пытается продемонстрировать миру усиление сотрудничества с Москвой.

Тем временем в Иране не угасают протесты.

Напомним, Россия может усилить атаки - в ГУР рассказали, как поставки иранских ракет изменят ситуацию.

Также сообщалось, что израильский офицер назвал причину, почему Иерусалим не готов продать ПРО Украине.

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