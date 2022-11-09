Израиль нанес авиаудары по вероятному иранскому конвою с оружием в Сирии.
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
Нападение произошло во вторник поздно вечером вблизи Абу-Камаль — пограничного города, часто используемого в качестве перевалочного пункта боевиков, связанных с КСИР, уничтожено несколько автомобилей и убило по меньшей мере 10 человек, в том числе неизвестное количество иранцев.
Израиль провел длительную кампанию воздушной бомбардировки, по словам военных иранских целей в Сирии. Он совершил сотни авиаударов, направленных на то, чтобы прервать контрабанду оружия Тегераном ливанским террористам из Хизболлы, а также против военных сил Ирана и их приспешников в Сирии.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Авиакатастрофа произошла в рф далеко от границ Украины: есть жертвы
"Как отрезало": Андрей Данилко честно ответил, почему его вещи теперь только черного цвета
Полякова огорошила поведением, украинцы в недоумении: "Оля, что с вами? Пусть Бог милует..."
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил украинцам печальную новость: "Друзья, в связи с..."
Целями Израиля в Сирии являются базы беспилотников, управляемые иранскими военными советниками, и высокоточные ракеты, направляющиеся к боевикам Хизболлы в Ливане, а также в аэропорт Дамаска. Воздушная кампания, которую израильские лидеры называют войной между войнами, направлена на то, чтобы ослабить способность Тегерана нанести удар по Израилю в случае начала большого конфликта между двумя врагами.
Напомним, Россия может усилить атаки - в ГУР рассказали, как поставки иранских ракет изменят ситуацию.
Также сообщалось, что израильский офицер назвал причину, почему Иерусалим не готов продать ПРО Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что у россиян почти не осталось иранских дронов для атаки Украины, но есть и неприятная новость - Резников пояснил ситуацию