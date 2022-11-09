Израиль нанес авиаудары по вероятному иранскому конвою с оружием в Сирии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Нападение произошло во вторник поздно вечером вблизи Абу-Камаль — пограничного города, часто используемого в качестве перевалочного пункта боевиков, связанных с КСИР, уничтожено несколько автомобилей и убило по меньшей мере 10 человек, в том числе неизвестное количество иранцев.

Израиль провел длительную кампанию воздушной бомбардировки, по словам военных иранских целей в Сирии. Он совершил сотни авиаударов, направленных на то, чтобы прервать контрабанду оружия Тегераном ливанским террористам из Хизболлы, а также против военных сил Ирана и их приспешников в Сирии.

Целями Израиля в Сирии являются базы беспилотников, управляемые иранскими военными советниками, и высокоточные ракеты, направляющиеся к боевикам Хизболлы в Ливане, а также в аэропорт Дамаска. Воздушная кампания, которую израильские лидеры называют войной между войнами, направлена ​​на то, чтобы ослабить способность Тегерана нанести удар по Израилю в случае начала большого конфликта между двумя врагами.

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