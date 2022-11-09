В Черновцах не будут устанавливать новогоднюю елку на Соборной площади. Решение было принято из-за полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщила руководитель управления культуры горсовета Юлия Сафтенко.
По ее словам, управление культуры предложило оргкомитету по подготовке новогодне-рождественских праздников не устанавливать новогоднюю елку. Оргкомитет поддержал это предложение.
"Установка искусственной 18-метровой елки с 3D-гирляндами неуместна во время войны, в то время как мы экономим электроэнергию", — рассказала Сафтенко.
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В Черкассах пока не обсуждают вопрос установки в городе новогодней елки.
Об этом рассказал и. о. директора департамента жилищно-коммунального комплекса Сергей Отрешко.
По его словам, городские власти не имеют в собственности новогоднюю иллюминацию и елку – ее раньше брали в аренду. Сейчас вопрос об этом на совещаниях не обсуждают.
Чиновник добавил, что средства, которые с начала года предполагались на это, были перераспределены из-за военной агрессии россиян.
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