В результате некоторые случаи использования заканчиваются взрывами.

Так, с начала месяца только в Киеве зафиксировано уже три взрыва туристических газовых баллонов.

К счастью, погибших и травмированных нет. Однако Киевская городская военная администрация просит горожан быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием.

Так, необходимо следовать инструкции производителя.

«Всегда проверяйте целостность баллончика (утечку можно проверить с помощью мыльного раствора). Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей, держите их подальше от воздействия высоких температур, используйте газовую горелку только в помещении с вентиляцией», - предупреждают в КГВА.

Добавим, ранее украинцев уже предупреждали, что массовое использование газовых горелок и баллонов может привести к увеличению количества пожаров.

"Сейчас жители негазифицированных домов массово покупают газовые баллоны и горелки, чтобы пользоваться ими при отключении электроэнергии. Однако некорректное использование этих баллонов может приводить к увеличению количества пожаров", - предупредил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

"Баллоны будут на улице на холоде при низкой температуре заправлять под завязку, потом приносить их домой, они будут нагреваться и взрываться. Поэтому все это нужно учитывать, прежде чем ими пользоваться", - отметил Ткачук, призвав украинцев не забывать о пожарной безопасности.

Украинцам сказали, как долго еще придется экономить электроэнергию.

Также сообщалось о новой опасности - украинцев предупредили, что еще придумали оккупанты.

Кроме того, Politeka.net писала, почему вместе с электроэнергией иногда исчезает связь и интернет.