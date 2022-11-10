«Каждый освобожденный метр земли – это совместное сражение, которое ведет украинская нация против оккупанта. И за каждый метр мы платим ценой, выше которой нет».

Об этом, как пишет Politeka.net, напомнил украинцам политический деятель и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко.

«Пожалуйста, не пишите: «россияне сами ушли из Херсона». Во-первых, это неправда. Пока не ушли. Этому нет подтверждений. Более того, именно сейчас в том направлении продолжаются тяжелые бои. Во-вторых, это тоже неправда. Россияне не ушли сами с Киевщины, не ушли сами с Сумщины, Харьковщины, с Черниговской земли. Они ушли, потому что мы не оставили им выбора», - подчеркнул на своей странице в Facebook Гудыменко.

Военнослужащий напомнил, что за каждым клочком украинской земли, из которого враг ушел, «жестом доброй воли», стоят жизнь бойцов ВСУ.

«Стоят цистерны пота волонтеров. Стоят подвиги херсонских и мелитопольских партизан, стоит гражданское сопротивление тысяч людей, стоят бессонные ночи коммунальщиков, стоят усилия дипломатов, стоят ваши, лично ваши пот и слезы», - сказал Гудыменко.

По его словам, россияне не «ушли сами», а были вытеснены, выброшены и отодвинуты.

Напомним, битва за Херсон еще не закончилась – в США предупредили о новой фазе.

Также сообщалось, что бегство россиян из Херсона не будет быстрым.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия терпит стратегическое поражение - что будет дальше.