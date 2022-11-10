Об этом, как пишет Politeka.net, напомнил украинцам политический деятель и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко.
«Пожалуйста, не пишите: «россияне сами ушли из Херсона». Во-первых, это неправда. Пока не ушли. Этому нет подтверждений. Более того, именно сейчас в том направлении продолжаются тяжелые бои. Во-вторых, это тоже неправда. Россияне не ушли сами с Киевщины, не ушли сами с Сумщины, Харьковщины, с Черниговской земли. Они ушли, потому что мы не оставили им выбора», - подчеркнул на своей странице в Facebook Гудыменко.
Военнослужащий напомнил, что за каждым клочком украинской земли, из которого враг ушел, «жестом доброй воли», стоят жизнь бойцов ВСУ.
«Стоят цистерны пота волонтеров. Стоят подвиги херсонских и мелитопольских партизан, стоит гражданское сопротивление тысяч людей, стоят бессонные ночи коммунальщиков, стоят усилия дипломатов, стоят ваши, лично ваши пот и слезы», - сказал Гудыменко.
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По его словам, россияне не «ушли сами», а были вытеснены, выброшены и отодвинуты.
Напомним, битва за Херсон еще не закончилась – в США предупредили о новой фазе.
Также сообщалось, что бегство россиян из Херсона не будет быстрым.
Кроме того, Politeka.net писала, что Россия терпит стратегическое поражение - что будет дальше.