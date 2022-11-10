Российский лидер намерен передать власть и уже якобы согласился на предложенного ему кандидата.

Об этом заявил историк и политический аналитик Валерий Соловей в эфире YouTube-канала "Гроші".

По словам Соловья, если бы не полномасштабное вторжение, Путин бы остался бы в учебниках рф, как человек, подняший страну с колен.

"А потом говорили бы: "А при Путине нас все боялись, а вот эти слабаки все сдали". Но он совершил роковую ошибку: он проиграл все свое наследие. Это полный провал", — подчеркнул Соловей.

Историк уверен, что для лидера Клемля передача власти – это вопрос личного выживания.

"Как говорят мне военные: в России могут простить вождю все, что угодно кроме военного поражения. Кремль сейчас находится на грани военного поражения, и российские военные это прекрасно понимают", - пояснил аналитик.

Историк утверждает, что Путин якобы согласился на предложенного ему основного кандидата на президентское кресло – сына Николая Патрушева Дмитрия. По его словам, по линии Патрушев-Салливан уже идут консультации США и России.

«Вторая линия – это Ушаков. Но Патрушев важнее», – добавил Соловей.

Политический аналитик также уточнил, что помимо транзита власти также с американцами обсуждается неприменение ядерного оружия, а также, как выйти из российско-украинской конфронтации.

"Путин рассчитывает попытаться управлять, когда уйдет в тень. Его с Патрушевым связывают тесные отношения. Возможно, он рассчитывает на максимальные гарантии. У Патрушева есть одно важное качество — он из тех людей, котоые выполняют свои обещания, - объяснил историк.

Соловей также сомневается, что путину удасться обеспечить себе спокойную жизнь на пенсии.

Добавим, что имя Дмитрия Патрушева уже не первый раз звучит, как кандидата на пост президента рф.

Так, издание The Washington Post, ссылаясь на политических аналитиков и собеседника, близкого к Патрушеву-старшему, сообщало, что в случае ухода путина с поста президента россии на его место может претендовать человек «из системы» - Дмитрий Патрушев.

Так, собеседники издания отмечали, что Дмитрий Патрушев, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства, говорит на нескольких языках, молод и «не принимал участия в войне».

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