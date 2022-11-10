Российская элита озадачена растущим влиянием олигарха, доверенного лица Путина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и опасается усилением его роли во власти.

Так бизнесмены и чиновники россии, с которыми связался Bloomberg, не скрывают беспокойства по поводу того, что «повар Путина» становится все более видной фигурой во власти.

К примеру, собеседников агентства напугали призывы основателя «Вагнера» к «срочным сталинским репрессиям» против бизнесменов, которые не поддерживают вторжение в Украину. Эти заявления заставили их опасаться за свою безопасность и безопасность своих семей, пишет агентство. Паника российской элиты усиливается еще и за счет того, что открытые нападки Пригожина на военное руководство и губернатора Петербурга остались без реакции со стороны Кремля.

«Государство утратило монополию на узаконенное насилие, и появились новые операторы этой бывшей монополии, —отметила политолог Екатерина Шульман. — Странно, что Путин это поощряет».

Другой собеседник Bloomberg высказал предположение, что у Путина нет выбора, ему приходится полагаться на Пригожина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Ведь у них есть вооруженные силы, которые им верны.

Один из источников агентства сравнил нынешнюю ситуацию с военной диктатурой, но без военного переворота, который ей обычно предшествует.

Добавим, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что Пригожин усиливает свои позиции в рф и хочет наказать министра обороны России Сергея Шойгу из-за поражения оккупантов на поле боя в Украине.

«Пригожин обвиняет в провалах Шойгу и Герасимова, а те в свою очередь кивают на Путина. Параллельно Кадыров и его полевые командиры формируют на временно оккупированных территориях свою бизнес-сеть и получают все больше власти.

По нашей информации, состоялась неофициальная встреча Пригожина и главы администрации президента рф Антона Вайно, на которой обсуждались неудачи россиян в Украине», - говорилось в сообщении.

Сопротивление отмечает, что россия стремительно теряет личный состав регулярных войск, но "кадыровцы" получают все больший вес.

Напомним, погиб экс-нардеп, который был ярым фанатом Путина.

Также сообщалось, что битва за Херсон еще не окончена.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин готовится передать власть, кандидат уже согласован.