Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Громов в ходе брифинга констатировал, что инженерные заграждения преследуют цель остановить или усложнить продвижение войск противника. Это, по его словам, могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения.

«Однако история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие производилось средство противодействия. Соответственно, и у нас, благодаря международным партнерам, есть средства преодоления минно-взрывных заграждений», - отметил Алексей Громов.

Напомним, 19 октября 2022 года владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной оборонной линии в оккупированной россией Луганской области.

Новые спутниковые снимки Maxar Technologies показали, что наемники из "Вагнера" построили возле города Горское двухкилометровое укрепление.

Фортификация состоит из четырех рядов цементных пирамид. За противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

Спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что копание траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи копалась с 25 сентября; второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

Российские пропагандистские СМИ опубликовали карту, на которой утверждается, что путинские наемники будут продолжать строить "линию" до тех пор, пока она не протянется восточнее российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

Укрепление может растянуться примерно на 217 км.

Напомним, российская элита нервничает из-за Пригожина.

Также сообщалось о гибели экс-нардепа, являвшегося большим фанатом Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что боец ​​ВСУ обратился к украинцам с большой просьбой.