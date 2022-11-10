В Киевской области запретили использование гирлянд, световых декораций и т.д.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Решение принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.
Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.
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Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом.
Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии – это наш гражданский фронт сегодня. Обязательно победим!", - отметил Кулеба.
Напомним, также появились хорошие новости с валютного рынка.
Кроме того, сообщалось, что в Антимонопольном комитете заинтересовались рекордными ценами на яйца.
Также Politeka.net писала, когда цены на яйца достигнут пика.