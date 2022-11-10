В Киевской области запретили использование гирлянд, световых декораций и т.д.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Решение принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.

Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом.

Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии – это наш гражданский фронт сегодня. Обязательно победим!", - отметил Кулеба.

Напомним, также появились хорошие новости с валютного рынка.

Кроме того, сообщалось, что в Антимонопольном комитете заинтересовались рекордными ценами на яйца.

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