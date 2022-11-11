России потребуется не менее недели, чтобы вывести войска из Херсона. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Reuters. Он отметил, что у оккупантов есть 40 тысяч военных в Херсонской области, они все еще имеют силы в городе, вокруг города и на западном берегу Днепра.

"Не так просто вывести эти войска из Херсона за один-два дня. Как минимум это займет одну неделю", – сказал министр.

Резников подчеркнул, что такое отступление освободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте и предположил, что Россия может усилить свои подразделения в Запорожской области.

"Зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон… Это выгодно всем сторонам. Мы используем это время с максимальной отдачей для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и ротации, и хорошо их подготовим", - добавил Резников.

Отметим, ранее сообщалось, что 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал российским войскам сдать Херсон. Он объявил об этом решении после того, как главнокомандующий российской армией в Украине Сергей Суровикин, докладывая о положении дел, предложил "отвести войска на левый берег Днепра".

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