Так считает министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Reuters .

"Мы используем это зимнее время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим", - заявил министр.

Также Резников сообщил, что в настоящее время в Великобритании проходят подготовку тысячи украинцев, которые пополнят состав ВСУ за время паузы в военных действиях.

Кроме того, Резников спрогнозировал, когда оккупанты окончательно сбегут с правого берега Херсонщины.

По его словам, для этого врагу может понадобиться не менее недели.

Там, по его словам, была сосредоточена группировка из 40 тысяч захватчиков.

Ссылаясь на данные разведки, министр отметил, что войска страны-агрессора до сих пор остаются в самом Херсоне, вокруг областного центра и на правом берегу Днепра.

Также Резников назвал «сумасшедшей» идею взрыва москвой огромной плотины на юге Каховки во время отступления. По его словам, такой шаг приведет к затоплению контролируемых россией территорий, а также перекроет россиянам доступ к пресной воде по каналу из Днепра в аннексированный Крым.

Напомним, в Генштабе ВСУ сказали, что думают о "линии Вагнера".

Также сообщалось, что у российской элиты есть повод для паники, и это не война.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин готовится к передаче власти, кандидат уже согласован.