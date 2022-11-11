В настоящий момент оккупанты сосредоточили свои силы строительстве укреплений, сообщает Риа-Мелитополь.
Линию обороны строят со стороны Бердянска и Токмака в Крымском направлении.
Так, по словам очевидцев, вдоль Симферопольской трассы оккупанты роют V-образные окопы.
За оросительным каналом образовался настоящий строительный городок: там роют V-образные окопы и в виде треугольников, а также строят блиндажи.
За Новоалексеевкой, помимо окопов, замечены вкопанные в землю бетонные доты.
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Сами оккупанты в Мелитополе признаются, что после сдачи Херсона перед ними поставили задачу сделать все, чтобы не допустить прорыва ВСУ в Крым.
Именно поэтому, отмечают в агентстве, все силы армии рф сегодня брошены на строительство укреплений по направлению к Крыму и вокруг Мелитополя.
Напомним, вечером 10 ноября в Мелитополе сообщили о громких взрывах.
Также сообщается о взрывах в Мелитополе утром 11 ноября.
Местные жители уточняют, что взрыв был в подъезде дома, где проживал Андрей Бойко - так называемый «начальник департамента культуры и спорта».
Напомним, также сообщалось, что в Генштабе ВСУ сказали, что думают о "линии Вагнера".
Тем временем появился список населенных пунктов, освобожденных всего за один день.