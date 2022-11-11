Российские захватчики в течение ночи выводили из оккупированного Херсона свои подразделения.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в местном телеграм-паблике.

«В городе все относительно спокойно, за ночь вывели где-то половину войск, осталось ещё примерно столько же. Большая часть рашистов сейчас переоделись в гражданскую одежду и пытаются спрятаться (это им не поможет). В Каховском районе тоже относительно тихо, по остальным населенным пунктам ждём информации, связи либо нет, либо она очень плохая», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в центре Херсона появился украинский флаг.

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что Херсон продолжает удивлять трофеями.

«ВСУ затрофеили очень редкую БМП-1АМ "Басурманин". Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Штучный продукт!», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных.

Тем временем депутат херсонского Горсовета Юрий Стельмашенко в эфире Настоящего времени сообщил, что в Хесроне после отступления российский войск нет воды и света. По его словам, есть информация, что при отходе оккупационные власти взорвали Облэнерго и Водоканал.

"ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, Облэнерго и Водоканал. То есть сейчас, после прихода украинских сил нужны очень серьезные стабилизационный мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд", — добавил он.

Напомним, ВСУ продолжает быстро продвигаться по Херсонщине, только за один день украинские защитники освободили 12 населенных пунктов.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.