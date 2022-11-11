Легендарный автомобильно-пешеходный Антоновский мост через Днепр разрушен оккупантами, которые бегут из Херсона.

Соответствующие кадры, сделанные местными жителями, появились в Сети.

«Антоха прощай. Таки упал, но в память о тебе мы снимем кино… Еще одно фото. Судя по характеру поврежденного его подорвала ру*ня. Такое артой не сделать, это именно минирование», - сообщил херсонский журналист Константин Рыженко.

Обрушены два пролета конструкции. Добавим, общая длина 1366 м, ширина - 25 метров.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором видно, как российские оккупанты бегут по пешеходной части.

Антоновский мост первый раз был обстрелян наступающими российскими войсками 25 февраля 2022 года — на второй день после начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

26 февраля произошёл бой за контроль над мостом с применением артиллерии и авиации.

19 июля 2022 года ВСУ нанесли удар по мосту с использованием HIMARS.

После очередной атаки оккупанты признали мост непригодным для использования и закрыли по нему проезд

Напомним, тем временем в центре Херсона партизаны уже установили флаг Украины.

Также сообщалось, что в оккупированном Симферополе проходит отпевание херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, который погиб в ДТП.

Кроме того, Politeka.net писала, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.