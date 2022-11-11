Соответствующие кадры, сделанные местными жителями, появились в Сети.
«Антоха прощай. Таки упал, но в память о тебе мы снимем кино… Еще одно фото. Судя по характеру поврежденного его подорвала ру*ня. Такое артой не сделать, это именно минирование», - сообщил херсонский журналист Константин Рыженко.
Обрушены два пролета конструкции. Добавим, общая длина 1366 м, ширина - 25 метров.
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В свою очередь журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором видно, как российские оккупанты бегут по пешеходной части.
Антоновский мост первый раз был обстрелян наступающими российскими войсками 25 февраля 2022 года — на второй день после начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину.
26 февраля произошёл бой за контроль над мостом с применением артиллерии и авиации.
19 июля 2022 года ВСУ нанесли удар по мосту с использованием HIMARS.
После очередной атаки оккупанты признали мост непригодным для использования и закрыли по нему проезд
Напомним, тем временем в центре Херсона партизаны уже установили флаг Украины.
Также сообщалось, что в оккупированном Симферополе проходит отпевание херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, который погиб в ДТП.
Кроме того, Politeka.net писала, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.