При чем на взрывчатке они оставляют надписи – "от чистого сердца", "с любовью из России", пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

«Будьте осторожны! Коварство и низость захватчиков не имеют предела. Им совершенно безразлично, что в заминированные ими дома будут возвращаться мирные украинцы, часто с детьми.

Но наши саперы - одни из лучших в мире, хорошо знают свое дело и неустанно обезвреживают смертельно опасные "сюрпризы" российских террористов», - говорится в комментарии Генштаба к фото, которое передала 6-ая отдельная пехотная Степная бригада.

Между тем, жителей Херсона и других населенных пунктов правобережно Херсонщины призывали быть максимально осторожными.

В то же время стало известно, что в Харькове два подростка получили ранения в результате взрыва боеприпаса.

Взрыв произошел 11 ноября около 11:30 на улице Бучмы (Северная Салтовка). Во время прогулки на открытой местности двое подростков 12-ти и 15-ти лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогали медикам остановить кровотечение и транспортировали пострадавших в карету скорой.

По предварительным данным, сработал кассетный боеприпас.

Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.

Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.