Государственный переворот в Украине готовил гражданин России, который поддерживал идею восстановления СССР в составе трех «славянских» государств.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, гражданин планировал использовать общественные организации, которые должны спровоцировать беспорядки в западных областях Украины

"Это, в свою очередь, должно было привести к созданию "народных республик" в регионе", - рассказали в СБУ.

Как установили следователи, россиянин является основателем общественных структур на территории страны-агрессора, поддерживающих идею восстановления СССР в составе трех «славянских» государств: Украины, России и Беларуси.

После революции достоинства и начала российской агрессии он работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. С этой целью он вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанного с Украинским выбором Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине.

Как отмечают в СБУ, договоренность между украинскими и российскими участниками предполагала использование созданных на территории России и Украины общественных организаций и фондов для налаживания схемы поступления в Украину из России денег.

Перед началом полномасштабного вторжения России один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота.

Но сотрудники СБУ помешали планам Кремля. Как оказалось, весной этого года они задержали руководителей данных «общественных организаций».

В итоге следственно-оперативной работы удалось выйти и на русского идеолога композиции переворота.

«Последний связан с российскими спецслужбами и координировался отдельными представителями администрации президента РФ», - сообщили в СБУ.

Сейчас ему сообщено о подозрении.

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