По мнению эксперта, путин боится, что его на этом мероприятии могут просто убить, а обеспечить безопасность для него могут только в россии.

Политический аналитик Ольга Курносова считает, что причиной отказа российского президента путина ехать на саммит G20 может быть его страх. Об этом она сказала в эфире телеканала FREEДОМ.

По ее словам, глава Кремля заботится о своей безопасности. Более того – он считает, что на встрече его могут убить.

"То, что он не поедет, было очевидно уже давно. Он боится куда-то ехать, потому что там какие бы меры безопасности не предпринимались, таких гарантий безопасности, которые есть в россии у него там не будет. Некоторое время назад говорилось о том, что вместо путина туда поедет Мишустин, но его не пустили. Все-таки видимо Мишустин может сказать не то, что нужно кремлю, поэтому поедет лавров. Гарантия, что скажет то, что нужно только для лаврова, а Мишустина опасно отпускать. Это говорит о том, что и в правительстве сознательных людей, которые понимают все безумие нынешней российской политики, достаточно, и они уже боятся их куда-то отпускать", — сказала она.

Ольга Курносова считает, что путин боится "не унижения". Мол, у него есть боязнь именно каких-то других физических вещей.

"Это все-таки совсем другая страна и мало кто и что там может быть. Паранойя и опасения за свою собственную жизнь достигли каких-то совершенно неистовых масштабов", — добавила Курносова.

Напомним, "Странно, что путин это поощряет": у российской элиты новый повод для паники, и это не война.

Как сообщала Politeka, Украинцы могут получить от государства до 250 тысяч гривен: но есть условия.

Также Politeka писала, что В Генштабе ВСУ сказали, что думают о "линии Вагнера": и намекнули на сюрприз для оккупантов.