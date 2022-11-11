Президент Украины отметил, что готов к переговорам, однако не видит от кремля готовности к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отказывается от переговоров с кремлевским тираном владимиром путиным, однако не видит никаких предпосылок к тому, что Москва готова заключить мир на условиях Украины. Указ, подписанный в октябре об отказе переходить с диктатором к дипломатии, не исключает смены риторики самой россии.

"Я не захлопывал дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с россией, но с другой россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты", – рассказал лидер украинской нации в интервью CNN.

Он добавил, что продолжит настаивать на возвращении всех территорий, на которые посягнула страна-агрессор с 2014 года. Это не только восстановление прав и территорий, но и в первую очередь, восстановление справедливости.

"И пока я не слышал подобных заявлений от российской федерации – ни от путина, ни от кого-то еще", – заключил Зеленский.

Ранее стало известно, что в западной прессе считают, что поражение поссии в сражении за Херсон может дать толчок для начала реальных переговоров с Москвой. "При этом партнеры Киева убеждены, что прежде чем садиться за стол переговоров, необходимо "укрепить некоторые стратегические "краеугольные камни". Именно поэтому США и НАТО подтвердили президенту Украины Владимиру Зеленскому отправку вооружения, которое поможет, в частности, обезопасить страну от атак с помощью иранских дронов-камикадзе", – пишет издание la Republika.

Напомним, "Странно, что путин это поощряет": у российской элиты новый повод для паники, и это не война.

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