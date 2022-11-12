Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Guardian оценил , что более половины российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.

"Последняя информация, которую мы имеем, что четвертую тактическую военную базу перебросили на левый берег. Остальные войска до сих пор там", – отметил Скибицкий.

По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты решили отступить со второй линии обороны, на которую их отвергли украинские силы в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона – и "время покажет", решат ли они защищать город.



The Guardian также цитирует заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Рф хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные минируют все что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли", - написал политик в своем Twitter.

Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.

Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.