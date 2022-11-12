Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Guardian оценил , что более половины российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.
"Последняя информация, которую мы имеем, что четвертую тактическую военную базу перебросили на левый берег. Остальные войска до сих пор там", – отметил Скибицкий.
По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты решили отступить со второй линии обороны, на которую их отвергли украинские силы в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона – и "время покажет", решат ли они защищать город.
The Guardian также цитирует заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
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"Рф хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные минируют все что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли", - написал политик в своем Twitter.
Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.
Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.