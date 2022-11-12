Сейчас фактически все поля на Донбассе усеяны горами трупов российских солдат.

Об увиденном рассказал боец ​​93-й бригады Холодный Яр Александр Сосовский.

"Сейчас я это уже воспринимаю как обычное. Но когда я увидел это в первый раз — назвать это шоком — это ничего не сказать.

Условно, они бросают на штурм 15-20 человек. Они все гибнут или часть гибнет, некоторые раненые, трехсотые, пробуют отойти. Бывает, даже расстреливают своих.

Особенно у бывших преступников, назовем их так, по которым Пригожин занимался непосредственно рекрутингом, есть только одна задача: вперед. Любое отступление, любой шаг назад — однозначно смерть, причем смерть от своих.

Вперед — теоретически у них есть шанс каким-то образом выжить. Если штурм первой группы из 15-20 человек захлебнулся, через час-другой, бывает даже меньше, идет следующая группа реально по головам своим. Хотя они не считают их своими.

Потому что все тела, двухсотые их, лежат месяцами там уже, их никто не забирает. Хотя это территория, которая временно контролируется ими. Это реально страшно, как они относятся к своим людям", - рассказывает Александр Сосовский.