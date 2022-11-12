Актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева рассказывала о вызовах, с которыми могут столкнуться украинцы после победы в войне.

Об этом она рассказала в интервью Суспільному.

"Я видела все, что было после победы. Страшное время, потому что люди искалечены физически и психологически. И те, что ждали с войны своих, и те, кто воевал. И я всегда говорю, что вот совсем недавно я говорила такому кругу солидных людей: "Готовьте, готовьте столики, где будете принимать своих младенцев с войны". Ибо их нужно принимать дома, как младенцев, они искалечен".

А ребятам на войне я тоже говорила, говорю: "Вы лучше нас, умнее нас, мудрее нас, вы знаете больше нас: будьте снисходительны, когда вернетесь домой. Будьте снисходительны, ибо все, к кому вы вернетесь, не знают. Они хуже вас". Так складывается, и поэтому должно быть здесь понимание для того, чтобы соединиться. А что объединяет? Любовь, Бог!

Я, как попугай, только одно говорю, потому что для меня другого нет. Это держит меня на белом свете, это держит у меня людей. Что главное – иметь в друзьях друзей своих детей, а потом друзей своих внуков. Ну с правнуком мне уже не очень так поступит, потому что я была на дне рождения и там бегала эта малышка четырехлетняя. Мне уже с друзьями там не очень получается, но кто знает?

Это очень серьезная работа, это испытание. Столько сомнений, столько подозрений, столько нужно будет устраивать эти времена разлуки, разорванности. Это я это проходила, я знаю, сколько было трагедий и беды, и думаю, что сейчас уже более сознательное человечество, более открытое.

Уже открытые книги, открытое телевидение, открытый интернет, немного уже можно что-то — раньше этого не было, тогда этого не было после войны. Было огромное не знаю что. Я же войну не помню, потому что мне было 4 года, когда началась, у моих 8 она закончилась. Я помню послевоенный голод, холод и беду. Беду, скандалы, убийства, недоразумения, ненависть и ложь. Вот все».

Напомним, оккупанты, отступая, взорвали Антоновский мост.

Также сообщалось, что освобожденных территорий все больше – люди встречают ВСУ со слезами, цветами и объятиями.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупант сквозь слезы пожаловался на критическую ситуацию.